Antes do início do programa de Manuel Luís Goucha desta quinta-feira, 8 de fevereiro, nas tardes da TVI, o apresentador não se inibiu de colocar 'as mãos na massa'.

Nas redes sociais foi partilhado um engraçado vídeo do apresentador a aspirar a carpete dos bastidores do programa.

"Se fui eu que sujei, limpo", nota, perante o olhar de vários presentes.

Os elogios ao apresentador não tardaram em chegar. "Grande Goucha", notou uma fã. "É um ícone", acrescentou outra.

