Saoirse Ronan impressionou tudo e todos com um vestido bege sem alças no evento Elle Women In Hollywood, que decorreu em Los Angeles, na noite de terça-feira.

A atriz irlandesa, de 30 anos, completou o visual com uns sapatos de salto alto pretos de tiras, tendo optado por usar o cabelo preso.

Como pode ver nas imagens da galeria, Saoirse Ronan juntou-se a outras estrelas como Demi Moore, Julianne Moore e Selena Gomez.

