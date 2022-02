Joana Pereira revelou esta semana que se encontra internada na unidade de queimados depois de ter sofrido um acidente com uma lareira de bioetanol. No hospital a recuperar, a irmã de Rita Pereira tem recorrido ao Instagram para falar desta fase difícil, e voltou a atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde esta terça-feira, 15 de fevereiro.

"Não vos quero enganar, não são só rosas. Dia sim, dia não tenho de ir ao bloco [operatório] levar uma anestesia e limpar as feridas todas. Hoje foi esse dia. Está duro! As minhas queimaduras [cicatrização] não evoluíram assim tanto no peito. São queimaduras profundas e está grave. Já chorei um bocadinho", começou por desabafar num vídeo que publicou nas stories.

"Força para quem está internado! Um dia de cada vez! Uma coisa é certa: tudo tem um fim e esta nossa dor vai acabar também", escreveu ainda nas imagens. Veja na galeria.

