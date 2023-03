Sandra Silva foi mãe pela primeira vez há pouco mais de um ano, do pequeno Vasco, e tem partilhado toda esta fase com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta sexta-feira, a jovem atriz voltou a destacar um vídeo com imagens únicas da maternidade que chegam com um áudio com o qual se identificou.

"Não resisti. Quem já teve ou tem um recém-nascido acho que se vai identificar! É tão intenso mas tão bom, e deixa uma saudade", confessou a mamã. Veja o vídeo na galeria.

