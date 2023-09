Sandra Silva usou as redes sociais para fazer uma partilha menos positiva. Sem desvendar o que aconteceu, a influenciadora digital referiu na noite desta segunda-feira, dia 11 de setembro, que recebeu um telefonema que a deixou abalada.

"Uma pessoa gosta de acreditar que tudo acontece por uma razão, mas quando as coisas acontecem… porra, é difícil acreditar num motivo maior. Ficam fotografias do Algarve que não tinha partilhado para uma reflexão sobre as voltas que a vida dá", começou por escrever a influenciadora, partilhando duas fotos em que aparece na praia, em fato de banho.

"Não me apetece ainda partilhar o motivo mas as vossas palavras e abraços vão aquecer o meu coração. Tudo se resolve, não é? Eu em emojis hoje quando estava na minha vida a ver cabras e recebemos um telefonema", completou, deixando diversos emojis de choro, sono e confusão.

