Sandra Felgueiras prepara-se para iniciar uma nova e importante fase da sua vida. A jornalista, com mais de duas décadas de carreira, é a nova cara da informação na TVI, depois de ter trabalhado para casas como a RTP e a CMTV.

Hoje, 8 de setembro, Sandra Felgueiras - que se tornou reconhecida pelo seu trabalho em investigação - esteve à conversa com Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10', onde falou sobre o novo desafio profissional.

"A minha mais valia vai ser devolver esse ânimo e reforçar a boa informação, que aqui já existe, mas que pode ser feita com outra dinâmica, coragem e assertividade", notou, afirmando que vai ter um programa próprio de investigação.

"A partir de domingo contam comigo no 'Jornal das 8', todos os sábados e domingos. Num jornalismo mais próximo dos cidadãos, com muita investigação", informa.

Apesar de primar pelo rigor profissional, Sandra orgulha-se de conseguir construir equipas que respeita e com quem partilha momentos de cumplicidade. "Acredito que é possível liderar respeitando o outro", argumenta.

"Não há ninguém, em 22 anos, que possa dizer que sou má pessoa ou má líder. Nunca desrespeitei ninguém, nem mesmo quem investigo", assegura. "Tenho a consciência que um bom trabalho exige que tenha uma ética à prova de bala, e isso não é frequente. Não é frequente que as pessoas se comportem como nós nos comportamos", reflete ainda.

A jornalista garante que o rigor com que exerce as suas funções lhe dão a segurança que precisa, e apesar de estar sujeita a erros, deita-se sempre de consciência tranquila.

Por outro lado mostrou-se emocionada pela forma como foi recebida na estação de televisão: "Nunca me senti tão bem acolhida como na TVI, o meu primeiro dia foi um paraíso, senti-me em casa. Toda a gente me acolheu com carinho e abraços".

