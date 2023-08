Foi no passado dia 5 de agosto que Sandra Bullock se despediu do namorado, Bryan Randall, que morreu vítima de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Agora, o Daily Mail assegura que a atriz estará a pensar em deitar as cinzas do companheiro no mar das Bahamas, um local muito especial para ambos, onde celebraram uma cerimónia íntima no final de 2017, sem validade legal.

Segundo fontes do jornal britânico, a atriz estará a pensar viajar para Three Bees, em Harbour Island, para deitar aí as cinzas de Bryan. "Foi um lugar onde partilharam alguns dos seus momentos mais felizes juntos", afirmou a mesma fonte.

De recordar que a atriz e o fotógrafo, que morreu aos 57 anos, estiveram juntos nos últimos oito anos.

Leia Também: Sandra Bullock de "coração partido" com polémica sobre 'The Blind Side'