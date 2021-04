1– Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Tyler, the Creator.

2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Telemóvel.

3 – Qual o seu maior guilty pleasure?

Não tenho. Não tenho medo de assumir seja o que for.

4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Fast food, sem dúvida. Um bom hambúguer com bacon, queijo, sem alface e sem tomate.

5 – Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

A Maria Correia da MegaHits. Ela ainda me ia deixar mais stressado.

6 – Qual a sua mania mais estranha?

Só consigo adormecer a ouvir música. Não interessa que música, às vezes até super pesada.

7 – A sua viagem de sonho, qual é?

Gostava de ir à Islândia, mais especificamente a Reiquiavique, ver a Imagine Peace Tower do John Lennon e da Yoko Ono.

8 – Qual o filme ou música da sua vida?

Vou dizer a música: 'Joaninha', dos Da Weasel.

9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Sou muito bom a jogar videojogos, principalmente relacionados com futebol.

10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro a limão do ambientador do carro do meu pai.

