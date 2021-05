Rui Unas visitou a mãe, esta segunda-feira, 3 de maio, e surpreendeu os seguidores ao mostrar tal momento no Instagram.

Ao lado de raras imagens que publicou na rede social, o ator recordou a casa onde morou durante 20 anos com a mãe.

"Ontem, não estive com a minha mãe. Houve sim um breve telefonema de 'Dia da Mãe'. O normal. Mas hoje fui a sua casa, que foi também minha casa por 20 anos (um humilde segundo esquerdo nas Paivas, Amora)", começou por escrever.

"Não a visito (a ela e ao meu pai) as vezes que posso e devo. Não a abraço as vezes que posso e devo. Não tenho com ela conversas sobre trivialidades que posso e devo ter. Não sei quantas mais vezes estarei com ela só sei que posso e devo fazê-lo mais vezes. Sem mágoas, sem ego, sem julgamentos, invertendo o afastamento que a vida nos proporcionou", destacou, dedicando de seguida algumas palavras carinhosas à progenitora.

"Mãe, gosto muito de ti. Sei que verás isto. O IG é uma nova varanda onde me vês, como antes fazias quando brincava na praceta que agora é parque de estacionamento. PS: obrigado Maurício Meirelles pelo 'abre olhos'", acrescentou, referindo-se ao facto do pai do humorista brasileiro estar internado com Covid-19.

"O pai do Maurício Meirelles está internado. Este humorista brasileiro, que já foi meu convidado duas vezes no 'Maluco', fez uma reflexão impactante num podcast enquanto convidado (esse corte esta no seu IG) sobre quantas vezes mais verá o seu pai se ele sobreviver e viver até aos 85 anos (sendo optimista). Ele contou 50. Fez-me pensar", completou Rui Unas.

