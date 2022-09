Rui Unas decidiu apostar num novo negócio. O ator lançou o 'Like a Lord Kombucha' esta sexta-feira.

No Instagram, logo pela manhã, lançou a marca "da kombucha caseira do Rui Unas", assim como o site onde a bebida pode ser comprada.

Na véspera do lançamento, Rui Unas escreveu na rede social: "Meus amigos, amanhã esta ninhada vai estar disponível para todos! Vocês, que seguem esta página antes mesmo de 'dar à luz' as kombuchas mais Lord do Mundo, serão os primeiros a saber e com um desconto de agradecimento! Estejam atentos aos stories de sexta-feira", disse.

