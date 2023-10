Rui Unas e a mulher, Hanna Ibarra, celebraram este sábado, dia 28 de outubro, duas décadas de união, uma data feliz que assinalaram com uma publicação conjunta nas redes sociais.

"20 anos a partilhar a vida contigo, mi amor! Não sei se o melhor está para vir, mas sei que até agora tem sido maravilhoso e divertido! Te amo", pode ler-se, na publicação feita por Hanna no Instagram e partilhada pelo apresentador.

Além do texto pode ainda ver-se um pequeno vídeo no qual os dois aparecem lado a lado abraçados, uma imagem recente sobre a qual aparece depois outra mais antiga - onde o casal posa na mesma posição - que deverá ter sido tirada no início do namoro.

