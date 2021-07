A RTP usou a sua conta oficial de Instagram para anunciar uma pausa no programa 'Não Te Esqueças da Letra', apresentado por João Paulo Rodrigues.

O divertido concurso das noites de sábado não fará parte da grelha de amanhã, dia 3 de julho.

Ao que tudo indica, esta decisão deverá estar relacionada com as alterações que a transmissão dos jogos do Euro'2020 causaram na programação do canal.

"Tem acompanhado o 'Não Te Esqueças da Letra'. Amanhã fazemos uma pausa, mas voltamos em breve", declara a RTP 1, sem revelar, para já, qual a data de regresso do formato.

