Aos 78 anos, Roger Waters casou-se pela quinta vez. A novidade foi anunciada na conta oficial de Instagram do músico dos Pink Floyd.

Roger Waters partilhou esta quinta-feira, dia 14, um conjunto de fotografias do enlace com a sua agora esposa, Kamilah Chavis, e revelou estar "muito feliz".

Espreite a galeria para ver as fotografias da cerimónia que, de acordo com a imprensa internacional, decorreu na mansão do músico em Bridgehampton.

