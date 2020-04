Rita Pereira foi um dos rostos que participou na emissão especial da TVI neste domingo de Páscoa e o visual escolhido não passou despercebido, uma vez que optou pelo cabelo encaracolado (algo que não é comum).

Ao partilhar fotografias do novo look, a apresentadora e atriz suscitou uma onda de elogios na caixa de comentários. Houve inclusive quem se recordasse da sua personagem Soraia na série 'Morangos Com Açúcar 2', em 2004.

"Esses caracóis, MCA2 Soraia... Saudades", "Com o cabelo assim, uma beleza ainda mais exótica" e "Esse cabelo, adoro mesmo", são algumas das reações que se fizeram notar.

