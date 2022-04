Rita Pereira aproveitou a manhã de sábado para desfrutar do pequeno almoço na companhia do filho, Lonô, de dois anos, e registou o momento para as redes sociais.

Ao mostrar o que estavam a comer, a atriz acabou por fazer uma revelação curiosa sobre a sua infância.

"Desde pequena que AMO torradas com manteiga molhadas em sumo de laranja natural. Imaginem quem também se delicia", contou na legenda de um vídeo que mostra o pequeno Lonô a 'imitar' a mãe.

