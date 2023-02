Após lutar contra um cancro no pulmão, que lhe foi diagnosticado em 2021, Rita Lee foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil, na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro.

O Metrópoles confirmou a informação e acrescentou que o estado de saúde da cantora é "extremamente delicado".

Entretanto, o marido da artista, Roberto de Carvalho, deixou uma mensagem na sua página de Instagram. "Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internamentos para exames e avaliações podem ser necessárias", disse.

Antes de terminar, agradeceu em nome da família o carinho e pediu "respeito à privacidade".

Leia Também: Após combater cancro, Rita Lee surge irreconhecível nas redes sociais