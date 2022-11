Rita Ferro Rodrigues assinalou publicamente o aniversário do pai, Eduardo Ferro Rodrigues, que completa 73 anos esta quinta-feira, 3 de novembro.

"Uma das canções da tua vida, 'Eleanor Rigby'. (Qual foi a coisa mais importante que o vosso pai vos ensinou?) O meu pai ensinou-me a reconhecer, como diz a canção dos Beatles", começou por escrever a apresentadora junto de uma fotografia de ambos, e citando de seguida parte da letra do tema 'Eleanor Rigby'.

"(Todas as pessoas sós. De onde surgem ?Todas as pessoas sós. Onde pertencem?) Parecem perguntas simples mas não são, e moldaram a minha vida para sempre. É apenas um pai, uma filha e uma canção, dirão alguns. É o meu pai e a nossa banda sonora de reflexão, de inclusão, de igualdade e de um exemplo que nunca foi imposto, apenas observado e seguido com admiração e orgulho", destacou.

"Parabéns, meu querido pai. Aqui estamos (quem diria?) eu 46, tu 73 e aquele amor de sempre e para sempre. Para sempre", rematou.

