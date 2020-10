Esta quarta-feira, dia 14, começou cheia de 'emoção' para Rita Ferro Rodrigues que, ao sair de casa, escorregou no chão limpo e acabou por cair. Um momento que destacou com humor nas redes sociais.

"Estou-me a rir mas comecei o dia a fazer um slide no chão acabado de limpar do meu prédio - e estava a ver que me desmontava ali toda. Valeu-me o domínio apurado de técnicas de patinagem em lava tudo", escreveu na sua conta de Instagram.

O desabafo conquistou as gargalhadas dos seguidores, de entre eles da apresentadora da RTP Tânia Ribas de Oliveira.

