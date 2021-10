Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant, revelou, em tribunal, que soube da morte do marido ao ver as notificações nas quais podia ler "RIP Kobe" ["Descansa em Paz, Kobe", em português] no seu telemóvel.

A mulher da estrela norte-americana do basquetebol está a processar o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que acusa de negligência e invasão de privacidade. Vanessa alega que os agentes partilharam imagens gráficas do acidente aéreo que vitimou Kobe e a sua filha Gianna, de 13 anos, inclusive dos corpos de ambos, conta a BBC.

Neste âmbito, a viúva foi questionada sobre como teve conhecimento da tragédia, respondendo que um assistente da família a informou de que tinha acontecido um acidente de helicóptero, mas que cinco pessoas tinham sobrevivido. Então, Vanessa pensou que Kobe e Gianna estivessem entre estes.

Mas o pior cenário confirmou-se quando as notificações começaram a surgir no seu telefone. "Estava a segurar no telemóvel porque, obviamente, estava a tentar ligar para o meu marido. As notificações começaram a aparecer a dizer: 'RIP Kobe, RIP Kobe, RIP Kobe'", referiu, segundo a transcrição do depoimento, citada pelo mesmo canal.

De acordo com informações reveladas em fevereiro deste ano pelo National Transportation Safety Bord (NTSB), a comissão que investiga os acidentes aéreos nos Estados Unidos, o piloto do helicóptero que transportava a antiga estrela dos Lakers foi responsável pelo acidente que sucedeu em janeiro de 2020, na Califórnia.

O piloto Ara Zobayan ter-se-á desorientado após uma leitura errada dos instrumentos de voo e do estado do tempo: "A velocidade excessiva com que entrou nas nuvens, o ritmo de descida muito elevado e a rotação para a esquerda eram incompatíveis com o seu nível de treino", pode ler-se no relatório.

