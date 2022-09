Rihanna surpreendeu os funcionários de um restaurante em Nova Iorque, Estados Unidos da América, no final de um encontro com algumas amigas. Depois do jantar, a cantora ajudou os empregados a arrumar o espaço, que ficou excecionalmente aberto até às 2 horas da madrugada.

No final de uma refeição de caviar, sashimi e champanhe, Rihanna foi vista a limpar e a arrumar as cadeiras, em jeito de agradecimento pela disponibilidade demonstrada pelos funcionários em trabalhar para lá da hora habitual, conta o Page Six.

Rihanna, que foi mãe no passado dia 13 de maio, tem sido vista várias vezes em Nova Iorque, principalmente ao lado do companheiro A$AP Rocky.

