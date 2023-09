Ricardo Martins Pereira decidiu expor nas redes sociais a sujidade que dominava o Parque Eduardo VII, mesmo passado um mês da Jornada Mundial da Juventude, que passou por este local.

O influenciador pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Lisboa (CML) e, no espaço de poucas horas, este local emblemático da capital foi limpo por vários funcionários da autarquia.

"Fiz a denúncia esta quinta-feira às 17h30, a CML sinalizou a situação à noite e ao nascer do dia os funcionários de limpeza deixaram o local sem lixo. Afinal não custava assim tanto", escreveu primeiramente Ricardo, ainda insatisfeito com a situação.

"Por um lado, é de elogiar a rapidez com que resolveram a situação, por outro, é triste que tenha de se expor estas coisas numa rede social com algum peso para que as coisas aconteçam. Não é isso que se deve querer de uma autarquia (ou um Estado) competente e eficiente, com mecanismos internos que façam com que os problemas sejam resolvidos sem que haja necessidade de queixas públicas. É um caminho a fazer, mas temos de estar vigilantes, também temos a obrigação de escrutinar e exigir porque somos nós que pagamos com os nossos impostos", concluiu o jornalista.

