Daniel Fontoura e a mulher, Marta Pinto de Sousa, souberam em direto no 'Café da Manhã', da RFM, de terça-feira que iam ser pais de uma menina.

Horas após a gravidez ter sido anunciada, o casal rebentou em direto um tubo de confetes que desvendou que está a caminho uma menina.

Após a revelação, o casal foi ainda surpreendido com um vídeo de Sérgio Conceição. Adepto do Futebol Clube do Porto, o radialista, que apresenta o 'Café da Manhã' ao lado de Joana Cruz e Rodrigo Gomes, ficou de boca aberta ao ouvir o treinador dar-lhe os parabéns.

Eis abaixo o vídeo que mostra a surpresa completa:

Leia Também: Daniel Fontoura da RFM vai ser pai pela primeira vez