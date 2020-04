"Eu abraço esta causa: eu uso máscara", foi com este lema que Reynaldo Gianecchini resolveu usar as suas redes sociais para apelar a que todos os cidadão sigam o seu exemplo e passem a usar máscaras na rua. Neste caso, tratam-se de máscaras que ajudam a prevenir a Covid-19 e que têm uma enorme vertente solidária.

"As máscaras artesanais de tecidos africanos foram confeccionadas por imigrantes, refugiados e pessoas transexuais, com um trabalho digno, já que necessitam de renda para sobrevivência, nesse contexto de pandemia da Covid-19. Abrace esta causa do MPT, UNICAMP, Acnur e UNFPA", pode ler-se na publicação partilhada pelo ator brasileiro.

O valor angariado na compra de cada máscara será utilizado "na confecção de mais máscaras e distribuído em instituições de acolhimento de grupos historicamente vulneráveis".

"A máscara ajuda a diminuir a disseminação do coronavírus e as hipóteses de contágio e passa a ser, também, símbolo de solidariedade e empatia. Fique em casa! Mas se precisar de sair, use máscara", completou Reynaldo Gianecchini.

Veja a publicação completa para ficar a saber como pode comprar estas máscaras:

Leia Também: No combate à Covid-19, Antonio Banderas associa-se a causa solidária