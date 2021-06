Os mais atentos já tinham notado que algo estava diferente na imagem de Jéssica Nogueira, porém apenas agora surgiu a confirmação oficial: a ex-concorrente de 'Big Brother 2020' fez uma cirurgia estética.

Tal como acaba de ser revelado na página oficial da Clínica Milénio, Jéssica foi operada pelo Dr. Ângelo Rebelo para colocar implantes mamários.

Nesta mesma publicação são ainda divulgados outros pormenores sobre sobre a cirurgia.

"Jessica colocou próteses de gel coesivo de silicone de 390 cc, com garantia vitalícia do fabricante. A cirurgia foi realizada na Clínica Milénio com anestesia local e sedação, sem necessidade de internamento", conta a clínica.

Curioso para ver o resultado final da intervenção? Espreite a galeria e vejas as fotografias de Jéssica Nogueira nas Maldivas, um mês depois de ter sido operada.

