Os reis Felipe VI e Letizia têm-se dividido entre atos oficiais, mas na tarde desta quarta-feira, dia 18, reuniram-se para um evento particularmente simbólico para a rainha, uma vez que esteve relacionado com a sua área de formação, o jornalismo.

Os monarcas presenciaram a entrega do Prémio de Jornalismo Francisco Cerecedo, distinção atribuída pela Associação de Jornalistas Europeus, que este ano, devido às restrições à covid-19, tomou lugar no Museu Nacional do Prado, em Madrid.

Veja na galeria as imagens que marcaram a ocaisão solene.

Leia Também: 'Perfect duo'? A elegância da rainha Letizia apenas com dois básicos