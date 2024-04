Fãs de 'Rebelde Way' por aí? Esta notícia é para vocês. A SIC anunciou esta segunda-feira, 1 de abril, a data em que a novela poderá ser vista na plataforma de streaming Opto.

"Já há data de Estreia! Dia 29 de abril vais poder ver a Rebelde Way na Opto!", informa-se

"As novidades não ficam por aqui, já podes assistir à ‘Rebelde Way – O início’! Um conjunto de 8 episódios que mostram a vida do Pedro, da Mia, do Manel e da Lisa antes de se conhecerem na Prestige School", adianta-se.

Recorde-se que a novela foi transmitida entre 2008 e 2009.

Marta Ferreira, que integrava o elenco, deixou o seguinte comentário: "Devíamos era fazer Rebelde Way ll".