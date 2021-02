Rebel Wilson voltou a exibir a nova silhueta depois de ter perdido 30 quilos ao longo do último ano. Uma nova forma que esteve de novo em destaque nas recentes imagens que a atriz partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

Depois de ter 'arrasado' com um look vermelho no fim de semana, Rebel voltou a dar nas vistas com um outro visual, mas da mesma cor.

Um elegante, decotado e justo macacão vermelho que evidenciou as suas curvas e que recebeu muitos elogios dos fãs.

Veja o visual e todas as reações na publicação abaixo:

Leia Também: Vermelho fatal. Rebel Wilson arrasa com a nova silhueta