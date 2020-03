A rainha Máxima da Holanda surgiu na sua faceta de 'Pretty Woman'.

Durante a viagem à Indonésia na companhia do marido, rei Guilherme, a monarca de origem argentina apareceu com um visual que lembra Julia Roberts no filme de 1990.

Trata-se de um vestido camel com padrão às bolinhas brancas que completou com um chapéu de aba larga no mesmo tom.

Confira em detalhe na galeria.

