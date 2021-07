A rainha Letizia e o rei Felipe VI de Espanha receberam esta sexta-feira, dia 2, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, para um almoço no Palácio Real, em Madrid, e a monarca não perdeu a oportunidade de brilhar.

Para a ocasião, a rainha recuperou um vestido midi floral Carolina Herrera que estreou em 2017 na inauguração do Palácio de Congressos de Palma de Maiorca.

A peça destaca-se pelos bordados coloridos, em tons de rosa e vermelho, que contrastam com o azul de 'fundo'. Letizia combinou-a com uns sapatos cor de rosa e uma carteira no mesmo tom, da marca Magrit.

Veja em detalhe na galeria.

Leia Também: Reis de Espanha recebem António Guterres no Palácio Real