A agenda semanal da rainha Letizia arrancou com um evento de grande dimensão a propósito do Dia da Cegueira. Esta segunda-feira, a monarca marcou presença no World Blindness Summit Madrid 2021, uma cimeira que reuniu cerca de 4 mil pessoas de 190 países e onde foram discutidas propostas para o futuro de pessoas cegas, nota a Vanitatis.

Para a ocasião, a mulher do rei Felipe VI apostou num visual que já havia estreado em 2019. Trata-se de um conjunto - blusa e saia midi - com padrão animal, da marca de Victoria Beckham. No que toca a calçado, elegeu uns sapatos vermelhos Carolina Herrera.

Uma vez mais, Letizia conquistou todas as atenções na sua faceta mais sofisticada. Veja na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia aparece com o seu calçado de eleição para o verão