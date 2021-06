Se na TVI Cristina Ferreira se destacava com um look repleto de lantejoulas, Cuca Roseta também ‘brilhou’ com a mesma escolha na RTP.

A fadista marcou presença na gala do ‘Got Talent Portugal’, como jurada, e escolheu para o programa um elegante vestido cor-de-rosa repleto de lantejoulas. Uma peça decotada e com uma longa racha.

No Instagram, assim que destacou o visual, Cuca recebeu vários elogios. “Uau! Que bonita”, comentou uma seguidora. “Estás lindíssima. Fabulosa”, pode ainda ler-se entre as muitas reações.

