Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, começou pela primeira vez a fazer exercício físico e a tomar o gosto pela prática na casa do 'Big Brother Famosos'.

Dentro do reality show, foi Leandro o grande incentivador do músico dos D.A.M.A. e o responsável por fazê-lo prometer que esta prática saudável iria continuar fora do programa.

A verdade é que a promessa foi cumprida. Kasha iniciou esta sexta-feira, dia 11, os treinos no ginásio.

"Sejas bem-vindo a casa, mano. Vamos a isso", pode ler-se na legenda de uma foto onde os dois músicos posam lado a lado. Ao que parece, Leandro irá continuar a ajudar Kasha a ficar em forma, agora fora do 'BB'.

