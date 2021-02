Os príncipes Frederik e Mary da Dinamarca divulgaram esta quarta-feira vídeos de um divertido momento em família.

O casal real fez proveito de um lago de gelo para uma partida de hóquei com os filhos - Christian, de 15 anos, e Isabella, de 13 - e as imagens fizeram as delícias dos fãs.

Curioso? Espreite abaixo.

