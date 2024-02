O príncipe William falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de cancro do pai, o rei Carlos III, esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro.

O filho do monarca (e primeiro na linha de sucessão ao trono britânico) havia acabado de chegar a uma gala da Air Ambulance Charity, em Londres, quando foi confrontado pelos jornalistas acerca do tema do momento.

"Estamos muito agradecidos pela gentileza de todos", disse apenas William, como poderá ver no vídeo mais abaixo.

Na galeria poderá ver ainda as fotografias da chegada de William ao jantar de gala da Air Ambulance Charity.

Importa lembrar que William voltou hoje ao trabalho, depois de ter acompanhado de perto a cirurgia abdominal a que foi submetida a esposa, Kate Middleton.

Leia Também: Porque viajou Carlos III para Sandringham após início de tratamentos?