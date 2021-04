Esta segunda-feira, ainda no rescaldo das cerimónias fúnebres do seu avô, duque de Edimburgo, o príncipe William regressou às redes sociais para comentar um dos temas que está a marcar a atualidade: a criação da Superliga Europeia, uma espécie de competição de elite que está a gerar duras críticas.

O duque de Cambridge fez uso da sua página oficial de Twitter para manifestar a sua relutância com a competição, mostrando-se assim atento aos últimos acontecimentos.

"Agora, mais do que nunca, devemos proteger toda a comunidade do futebol - do nível mais alto às bases - e os valores da competição e da justiça na sua essência. Partilho das preocupações dos fãs sobre a proposta da Superliga e os danos que pode causar ao jogo que amamos", escreveu.

