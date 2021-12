A princesa Charlene do Mónaco falhou mais uma tradição de Natal, uma vez que continua internada numa clínica, noticia a imprensa internacional.

Segundo a revista Hello!, no dia em que é revelada a árvore de Natal no palácio são convidadas crianças para receber presentes dos membros da realeza.

Uma vez que o pai, príncipe Alberto, também não marcou presença no evento, o destaque acabou ir para os filhos - os gémeos Jacques e Gabriella, de sete anos.

A crianças fizeram-se acompanhar pela princesa Stephanie e os primos, Louis Ducruet e Camille Gottlieb.

