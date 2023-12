A TVI encerrou a semana com uma novidade fresquinha, totalmente inesperada. A segunda temporada de 'Morangos com Açúcar' vai estrear na TVI no próximo dia 1 de janeiro, altura em que será exibido o primeiro episódio.

A informação foi divulgada pelo canal através de um comunicado enviado às redações, no qual é possível ler que "os 10 episódios da segunda temporada vão ser emitidos, todas as segundas-feiras, na TVI e ficarão disponíveis, no mesmo dia, na Prime Video".

"Confirmada está também a terceira temporada com estreia antes do verão de 2024", refere ainda a mesma nota.

Por fim, a TVI garante que está "satisfeita com o sucesso alcançado pelo regresso de um produto emblemático da estação e pela oportunidade dada a cinco novos talentos de se lançarem na área da representação".

