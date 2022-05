Os concorrentes de 'Big Brother - Desafio Final' tiveram este domingo, 29 de maio, na gala do formato, direito a receber mensagens e prendas enviadas pela família.

Bruna Gomes foi presenteada com um vídeo gravado pelos seus familiares, que estão no Brasil, e duas ofertas: uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e um colar.

A imagem foi enviada pelos familiares da concorrente e a joia, disse Cristina Ferreira em direto, pela mãe de Bernardo Sousa.

"Foi a Dona Margarida que enviou esse colar", referiu a apresentadora do reality show, que parece ter cometido um lapso ao tornar pública esta informação. No mesmo momento em que Cristina deu a novidade a Bruna, no estúdio, a mãe de Bernardo fez uma expressão facial com a qual deu a entender que o presente não seria enviado por si.

O momento rapidamente deu que falar nas redes sociais, onde os seguidores mais atentos lamentaram a gafe de Cristina Ferreira e desvendaram que foi Bernardo Sousa, namorado de Bruna, quem comprou o colar. O piloto de ralis até já tinha mostrado a oferta na sua conta de Instagram.

Perante o falatório, ainda em direto, Cristina Ferreira tentou esclarecer o que havia acontecido. Numa comunicação para a casa, a apresentadora disse a Bruna que o colar foi entregue pela sua 'sogra' porque Bernardo estava em viagem e chegou mais tarde.

Reveja aqui o momento que tanto está a dar que falar.

Leia Também: Catarina Siqueira expulsa do 'Big Brother'. Eis os finalistas