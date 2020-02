Atualmente, Judite Sousa encontra-se de férias num lugar paradisíaco: as ilhas Maurícias. A jornalista teve a oportunidade de falar sobre esta experiência no seu blog, explicando o motivo que a levou a fazer esta viagem.

"Este ano está a significar uma nova etapa de vida com a liberdade de poder agir sob um escrutínio que estava viciado mas que não correspondia ao sentimento da opinião pública. Como de resto tem sido observável nos comentários das redes sociais", afirma.

"Eu precisava de fazer esta pausa e tirar tempo para pensar mais em mim e naquilo que me dá mais prazer na vida. Adoro viajar, ter a mala sempre pronta e poder fazê-lo sempre que me sentir com vontade e necessidade para o fazer", sublinhou.

