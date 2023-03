Várias têm sido as figuras públicas que se têm sentido indignadas por se verem visadas na rubrica 'Extremamente Desagradável', de Joana Marques.

Ainda assim, Yolanda Tati 'deu um passo em frente' nesta discussão e foi ainda mais longe, ao decidir publicar nas redes sociais uma "nota de repúdio" contra a humorista e contra a Rádio Renascença, pelo facto de lhe terem sido dedicados quatro episódios desta rubrica de humor.

"Esta semana, como alguns em Portugal poderão ter visto, o meu nome, trabalho e personalidade foram alvo do humor de JM [Joana Marques]. Foi com surpresa, entusiasmo e fairplay que recebi e encarei os episódios iniciais onde eu era visada. Surpresa porque não estou habituada a este tipo de destaque, na comunicação social tradicional em Portugal, devido à falta de representatividade, à vista de todos. Entusiasmo porque, do pouco que conhecia o trabalho de JM, reconhecia-lhe, porém, o valor e o mérito de uma mulher inteligente, com visão, e bem estabelecida num meio tipicamente masculino, o do Humor. Fairplay porque a piada é minha pauta também: a da alegria, a do desportivismo, a da boa disposição e do sentido de humor que trago de origem e que me identifica na raiz do meu conteúdo", começou por escrever a comunicadora.

"Do pouco que sabia do programa da Renascença, esperei, inicialmente: o habitual. Estava preparada para que me fosse dedicado um ou talvez dois programas. Pelo facto de ter trabalhado diariamente em rádio de 2017 até 2022, tenho minimamente presente o que implica ter uma equipa a produzir, publicar e monitorizar um conteúdo deste estilo, sem rotatividade de tópico, centrado num mesmo sujeito em quatro dias seguidos. Acredito que a RR e a Joana Marques conheçam o seu público. Aliás, bastaria incumbir a alguém a função semanal de rever os comentários das suas publicações no YouTube. Compreendo que o programa seja feito em serviço do humor, repito. E sei também que existem pessoas educadas e sensatas na sua audiência. Porém, a realidade inegável é que acaba por ser instrumentalizado para a disseminação de ódio e insultos. O humor diluiu-se e nos últimos cinco dias as minhas redes e correspondência têm sido palco de todo o tipo de insultos: misóginos, racistas, xenófobos ou simplesmente humilhação barata e gratuita", acrescentou ainda Yolanda, referindo-se aos comentários ofensivos que tem recebido nas plataformas digitais - e não só.

Mais à frente, a comunicadora explica que o objetivo da nota de repúdio é chamar à atenção para a "falta de responsabilidade sobre os efeitos de disseminação de ódio desencadeados por acção da Rádio Renascença, Joana Marques e equipa no exercício do seu trabalho".

"Para além da esfera pública, a nível íntimo familiar, esta situação representou, para mim, a impossibilidade de estar onde, quando e como tinha previsto: como mãe e como filha", disse ainda.

Por fim, Yolanda Tati quis convidar todos à "reflexão sobre os efeitos, sobre a irresponsabilidade e sobre a necessidade deste tipo de actos imprudentes", destacando que este é um grupo empresarial que "inspira a sua atividade no humanismo cristão".