Catarina Jardim, mais conhecida como Pimpinha, está de férias em Cabo Verde, mais precisamente na ilha do Sal.

Na sua conta oficial de Instagram, a apresentadora da TVI tem partilhado algumas imagens desta 'escapadinha'.

Pimpinha encontra-se na companhia do marido, Francisco Spínola, e do filho mais novo do casal, Tomás.

