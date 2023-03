Pimpinha Jardim vai estar hoje, dia 9 de março, no programa das tardes da SIC para uma entrevista com Júlia Pinheiro.

Ao início da manhã, a repórter respondeu a uma notícia que foi escrita com base no que foi divulgado pela SIC e acabou por deixar claros os motivos da sua saída da TVI, bem como o que a levou a aceitar dar uma entrevista no canal concorrente.

"Fui convidada para ir ao programa da Júlia para falar sobre a minha vida, a minha carreira, as minhas viagens... e não sobre a minha saída da TVI", começou por dizer.

"Saí da TVI por opção própria, fiquei com uma ótima relação com toda a gente e pretendo continuar", acrescentou Pimpinha.



