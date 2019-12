Pedro Teixeira contou com um 2019 cheio de projetos na TVI. Além dos últimos episódios da 4.ª edição do programa 'Dança com as Estrelas', esteve também no ar em 'Apanha se Puderes' (ambos ao lado de Rita Pereira). Segui-se ainda o programa especial 'Juntos Somos Mais Fortes' e, mais recentemente, 'Mental Samurai'.

Mas não ficou por aqui. Também no canal, o artista integrou o elenco da novela 'A Teia' e 'Amar Depois de Amar'.

Além disso, viu ainda chegar ao cinema o filme 'Quero-te Tanto", do qual é protagonista ao lado de Benedita Pereira, e gravou o filme 'Irregular', de Diogo Morgado.

2019 também foi o ano de concretizar um dos seus sonhos, tendo viajado para o Brasil para tirar um curso na Le Cordon Bleu.

A nível pessoal, Pedro continua muito enamorado por Sara Matos, paixão que faz questão de mostrar ao mundo através das redes sociais. Ainda esta sexta-feira, dia 20 de dezembro, logo após a meia-noite, o ator recorreu à sua conta do Instagram para desejar publicamente um feliz aniversário à companheira.

Pai de uma menina, a pequena Maria, de nove anos, Pedro Teixeira também faz questão de mostrar aos fãs muitos dos momentos que passa com a menina, mas tentando sempre mater a privacidade da mesma.

Por isso, hoje, 23 de dezembro, dia em que completa 39 anos, reunimos alguma fotografias do artista, que marcam o ano de 2019 para o mesmo.