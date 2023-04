A situação foi inesperada, até para o próprio envolvido. Pedro Soá ficou "em choque" quando percebeu que Cristiano Ronaldo havia ido até ao seu Instagram para ficar a par da separação de Ana Águas, de quem estava noivo desde o ano passado.

O ex-concorrente do 'Big Brother' acabou por mostrar que o craque português viu as stories que publicou nesta rede social e, mais tarde, num direto feito nesta plataforma, agradeceu pelo gesto e fez ainda uma revelação.

"Muito obrigado ao pessoal, recebi mensagens de todo o lado. A situação do Ronaldo também foi um choque - positivo - porque não estava à espera que ele visse aquilo… e [sei] mais algumas coisas dele, mas eu não vou falar sobre isso, porque não posso", fez notar Pedro Soá.

"É uma dimensão surreal, não estava à espera que ele fosse ver, porque acho que ele também está a passar por uma situação complicada. Nas relações não existe dinheiro, não existe nada… Todas as relações têm problemas", acrescentou.

Pedro Soá, no entanto, não esclareceu se estas declarações estão, de alguma forma, relacionadas com as notícias recentes que dão conta de uma alegada "crise" na relação entre Ronaldo e Georgina. Como já lhe demos conta aqui, CR7 está, alegadamente, desiludido com a companheira, que considera estar a tornar-se "egocêntrica".

