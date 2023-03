Pedro Sampaio tem sido associado nos últimos dias ao modelo Henrique Meinke. A imprensa brasileira diz que os dois namoram, rumores aos quais já reagiu o próprio cantor.

"Onde há clareza não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa", começou por escrever o artista na rede social Twitter.

"Sei que posso contar com vocês", acrescentou, referindo por fim que está concentrado no espetáculo que irá dar no festival Lollapalooza, perto do fim deste mês de março.

A imprensa brasileira garante que o namoro é uma realidade e que os dois estão juntos há cerca de sete meses.

Leia Também: Pete Davidson e namorada sofrem acidente de viação