Esta quinta-feira, 14 de outubro, Pedro Lamares foi um dos convidados para estar presente na 'casa' de Cristina Ferreira, na TVI. Durante a conversa dos dois, o ator falou sobre uma grande novidade da sua vida, nomeadamente, o facto que se prepara para ser pai em breve.

Questionado pela apresentadora sobre o assunto, este respondeu: "Imaginado por mim, imaginado pela mãe, que é a Rebeca, muito desejado, vai chamar-se Gustavo, o nome do meu pai e do meu avô, as minhas referências da poesia. Nascerá em janeiro e será o maior projeto da minha vida e a coisa maior em que estive envolvido", nota.

"Não sinto nervos, mas tenho alguma ansiedade. Tenho uma grande expectativa. Estou a chegar a uma fase em que estou com muita vontade de conhecer a criatura", diz, por fim.

Note-se que Pedro Lamares é um dos atores que integra a série 'Pecado', da estação, onde dá vida a um padre.

