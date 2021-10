Pedro Crispim divulgou hoje o teaser no seu novo programa, 'Look@me', na SIC Caras.

Ao lado de Sofia Arruda, a apresentadora do formato, e de Inês Mocho, maquilhadora profissional, o stylist vai proporcionar mudanças únicas na vida dos convidados.

"Gente bonita, depois não digam que não vos aviso… sai uma mudança de imagem?", escreveu na legenda das imagens.

Recorde-se que Pedro Crispim tinha estado presente no pequeno ecrã ao longo do último ano e meio como comentador do 'Big Brother'. Durante o verão, anunciou a mudança para a SIC, onde agarra agora este novo projeto.

