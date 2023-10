Pedro Barroso mostrou aos seguidores no passado fim de semana que esteve no Santuário de Fátima com o filho, Santiago, e a companheira, Mariana Marques.

O ator destacou nas redes sociais um conjunto de imagens que começa com uma fotografia onde aparece com o menino ao colo, ambos no meio do recinto.

"Amor, família e fé", escreveu na legenda dos registos que pode ver na publicação abaixo:

De recordar que Santiago nasceu em abril do ano passado e é fruto da relação de Pedro Barroso com Mariana Marques.

