Na 27.ª semana da segunda gravidez, Patrícia Candoso mostrou o tamanho da sua barriguinha numa fotografia publicada esta quarta-feira nas redes sociais e na qual aparece apenas de cuecas.

"O tamanho do bebé com 27 semanas de gestação é cerca de 34.7 centímetros, medidos da cabeça aos pés, sendo equivalente ao tamanho de uma couve-flor. O peso do bebé nesta semana é cerca de 1,03 Kg. Agora pergunto-me onde estão os outro 9 [kg] que já engordei", brincou na legenda.

O bebé será o segundo de Patrícia Candoso e do marido, Marco Santos, e vai juntar-se a Maria Clara, de três anos.

