Paris Hilton comemorou o primeiro Dia da Mãe - que nos EUA se celebra no segundo domingo do mês de maio - com os dois filhos, Phoenix Barron, de 16 meses, e London Marilyn, de cinco meses. As crianças, recorde-se, são fruto do casamento com Carter Reum.

Feliz, a mamã publicou na sua página de Instagram um vídeo com várias imagens em que aparece na companhia dos filhos.

"O meu primeiro Dia da Mãe como mãe de dois filhos! O meu coração hoje está preenchido", disse na legenda das imagens que pode ver abaixo.

Leia Também: Halle Bailey vive primeiro Dia da Mãe após nascimento do filho